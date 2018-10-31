الرزاز: الحكومة تتحمل مسؤولية كارثة البحر الميت

المصدر: عمّان - وكالات

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أمس، أن الحكومة تتحمل المسؤولية الإدارية والأخلاقية في حادثة سيول البحر الميت التي راح ضحيتها 21 طالباً، وأسفرت عن إصابة العشرات، الخميس الماضي.

وأكد الرزاز خلال جلسة رقابية لمجلس النواب، أمس، أن على الحكومة التحقق من حيثيات الحادثة بدقة ومعرفة أوجه القصور والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر هذه المأساة.

وأوضح أن المقصرين منهم من خالف القوانين والتعليمات، وهذا يتوجب إحالته إلى القضاء، ومنهم من لم يرتق بجهوده إلى مستوى المسؤولية وعليه التنحي عن موقعه. وشدد الرزاز على ضرورة الالتفات إلى مكامن الخلل لتلافي الوقوع فيها مرة أخرى، مؤكداً أن الحكومة لن تتنصل من تحمل مسؤوليتها. واتهم نوابٌ حكومة الرزاز بالتنصّل من مسؤوليتها، والتقصير في حادثة البحر الميت، وطالبوا بمحاسبة كل من قصر.