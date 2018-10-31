مقتل 150 حوثياً في غارات للتحالف باليمن

المصدر: البيان الالكتروني

قتل 150 مسلحاً من ميليشيات الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، في غارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأفادت مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت معسكرأً تدريبياً تابعاً للمتمردين، في مديرية المراوغة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وتتزامن تلك الغارة مع أنباء عن استقدام الانقلابيين تعزيزات إلى داخل مدينة الحديدة ومحيطها، ونشرهم مسلحين إضافيين فوق أسطح المباني في عدد من شوارع المدينة وفق سكاي نيوز.

وفي يونيو الماضي، أطلقت القوات الشرعية مدعومة بالتحالف الذي تقوده السعودية، حملة عسكرية ضخمة على ساحل البحر الأحمر بهدف السيطرة على ميناء الحديدة، تكبد خلالها المتمردون خسائر فادحة.

ومن جهة أخرى، حققت قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة برط العنان بمحافظة الجوف تقدما ميدانيا جديدا، تمكنت خلاله من السيطرة على سلسلة جبلية ودحر مليشيات الحوثي الانقلابية بها.

وجاء هذا التقدم العسكري عقب هجوم لقوات الجيش الوطني، التي نفذت عملية عسكرية مشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية، تكللت بالسيطرة على جبال في برط العنان كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي منذ سنوات.

وتواصل القوات تقدمها باتجاه مركز مديرية برط العنان، بهدف تحريرها بالكامل من أيدي المتمردين.