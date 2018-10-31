الحوثيون يحتجزون معونات تكفي لإطعام 3.7 ملايين

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

اتهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الحوثيين باحتجاز 51 ألف طن من مخزون القمح التابع للبرنامج في مدينة الحديدة غربي اليمن. وقالت الناطق باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هيرفي فيرهوسيل في تصريحات صحافية، إن «مخزون القمح المحتجز يكفي لإطعام نحو 3.7 ملايين شخص في شمال ووسط البلاد لمدة شهر».

من جانبه، طالب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، الحوثيين بضرورة الإفراج الفوري عن القمح المحتجز، ووقف أي أعمال تخص الجانب الإغاثي والإنساني. واعتبر فتح في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، هذا الإجراء مخالفاً لكل القوانين الدولية والإنسانية، ويسهم في تردي الوضع الإنساني ومضاعفة معاناة ملايين اليمنيين.

وحمّل المسؤول اليمني الحوثيين المسؤولية الكاملة والمباشرة في مضاعفة معاناة اليمنيين من خلال استمرار احتجاز القوافل الإغاثية، ونهب المساعدات الإنسانية، ووضع العراقيل أمام المنظمات الإغاثية المحلية والدولية، مؤكداً أن الصمت حيال ذلك استمرار هذه الأعمال (أمر غير مقبول).

وتقول الأمم المتحدة، إن «أكثر من 22 مليون شخص يحتاجون للمساعدة أو للحماية في اليمن، بينهم 17 مليوناً بحاجة إلى مساعدات عاجلة، و8 ملايين يمني منهم بدون غذاء وقال، إن 75 % من السكان يكافحون للبقاء على قيد الحياة».