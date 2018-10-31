الشرعية تتقدم وسط الحديدة بمواكبة التحالف

المصدر: عدن، الحديدة - البيان، وكالات

حققت قوات الشرعية انتصارات كبيرة في عدد من جبهات القتال، ودحرت عناصر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهات صعدة التي طوقت فيها مركز مديرية باقم من ثلاثة اتجاهات، والجوف حيث تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية وفي مقدمتها سلسلة جبال التواثنة وراه والمراهي، مواصلة تقدمها باتجاه مركز مدرية برط العنان، بينما شهدت معركة تحرير الحديدة تقدماً واسعاً لقوات الشرعية التي وصلت إلى محيط الجامعة وسط انهيار كبير في صفوف عناصر الحوثي.

تدمير مركز

ودمرت مقاتلات التحالف مركزاً قيادياً سرياً للميليشيا في المدخل الشمالي لمدينة الحديدة كما استهدفت تعزيزات كانت في الطريق إلى المدينة من مدخلها الشمالي مع اقتراب المواجهات من مباني جامعة الحديدة. وقالت مصادر عسكرية لـ«البيان» إن مقاتلات التحالف، بناء على معلومات استخباراتية استهدفت بنحو ست غارات مركزاً للسيطرة والقيادة كانت الميليشيا قد استحدثته في مديرية المراوعة في المدخل الشرقي للحديدة.

وفِي السياق استهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات جديدة للميليشيا كانت في طريقها إلى مدينة الحديدة عبر مدخلها الشمالي، ووفق مصادر عسكرية فإن مقاتلات التحالف استهدفت عربات تقل مسلحين تم استقدامهم من خارج محافظة الحديدة لدعم مقاتليهم وسط المدينة بعد توسع المعارك ووصولها إلى قرب مباني جامعة الحديدة.

تقدم مضطرد

إلى ذلك تقدمت القوات المشتركة المسنودة بقوات التحالف وسط مدينة الحديدة وفِي مواقع المواجهات في جنوبي المدينة وكبدت الميليشيا عشرات القتلى والجرحى خلال الساعات الماضية. وحسب المصادر فإن المواجهات مع ميليشيات الحوثي تمددت إلى الأحياء الواقعة إلى الشمال من مطار الحديدة ومحيط الجامعة مع استمرار المعارك في منطقة الكيلو 16 المدخل الشرقي لمدينة وميناء الحديدة والذي يربط الميناء بالعاصمة صنعاء.

وبالتزامن مع ذلك واصلت القوات المشتركة تطهير المزارع في جنوبي مدينة الحديدة وخصوصاً بالقرب من مدينة زبيد وباتجاه مديرية بيت الفقيه حيث لجأت الميليشيات وتحت ضربات ألوية العمالقة ومروحيات أباتشي التابعة لقوات التحالف إلى التخفي وسط المزارع وإطلاق القذائف على التجمعات السكانية.

تحرير سلسلة

إلى ذلك ذكر رئيس عمليات حرس الحدود اليمنية وقائد لواء الحسم العميد هادي الجعيدي بحسب موقع «سبتمبر نت» أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية عسكرية مشتركة ضمت «لواء الحسم حرس حدود واللواء الأول حرس حدود واللواء التاسع حرس حدود وكتيبة القادسية» ضد ميليشيا الحوثي تكللت بالسيطرة على جبال التواثنة وراه والمراهي.

وأكد العميد الجعيدي أن قوات الجيش الوطني واصلت تقدمها باتجاه مركز مديرية برط العنان، فيما باتت بقايا الميليشيا محاصرة.

تطويق

وأعلنت قوات الجيش اليمني، تطويق مركز مديرية باقم، من عدة اتجاهات. ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عن قائد محور علب العميد ياسر مجلي، أن «قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة تسلل لمجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، إلى مواقع لقوات الجيش بالجبهة الشمالية الغربية لمركز مديرية باقم، وألحقت بالعناصر المهاجمة خسائر بشرية كبيرة». وكشف أن «قوات الجيش أصبحت تحاصر الميليشيا من عدة اتجاهات».