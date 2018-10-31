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تسلّم مستشفی الصداقة التعليمي العام بعدن، أمس، شحنة من الأدوية والمحاليل الوريدية لمرضی الكوليرا، مقدمة من الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة بدولة الكويت، وينفذها جمعية الحكمة اليمانية بتكلفة 30 مليون ريال. وأشار مدير عام مكتب الصحة الدكتور جمال محمد إسماعيل خدابخش، إلى أن الشحنة تستهدف محافظات عدن وأبين وحضرموت والمخا والخوخه وحيس في الساحل الغربي.. مشيداً بدور دولة الكويت لما تقدمه من عون للقطاع الصحي ، وبجهود جمعية الحكمة في الشراكة مع مكتب الصحة في تعزيز عمل القطاع الصحي. عدن - وكالات

ضبط

ضبطت قوات الشرطة العسكرية شحنة أسلحة على الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة صنعاء ومحافظة مأرب. وقال قائد الشرطة العسكرية في محافظة مأرب العميد ناجي منيف إن نقطة تابعة للشرطة العسكرية، تمكنت من ضبط شحنة أسلحة متنوعة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي في صنعاء. وأضاف العميد منيف أن شحنة الأسلحة تحتوي على صواريخ حرارية، وقذائف آر بي جي، وأسلحة كلاشنكوف وكمياتٍ من الذخائر المتنوعة. وأكد العميد منيف أن الشرطة العسكرية في مختلف القطاعات تعمل على على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار. عدن - وكالات