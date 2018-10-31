عمليات عسكرية تركية شرقي الفرات

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستقضي على المتشددين شرقي نهر الفرات شمال سوريا، مضيفاً أن تدخلها بدأ وسيجري شن المزيد من العمليات المكثفة قريباً.

وأدلى أردوغان بتصريحاته في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له بعد يومين من نشر وكالة الأناضول الرسمية تقريرا ذكر أن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

من جهته، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن التدريب على الدوريات المشتركة بين القوات التركية والأميركية في منبج السورية انتهى، وأن الدوريات ستبدأ قريباً، بينما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن اتفاقا بين تركيا وروسيا لمنع هجوم حكومي على إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة في سوريا يسير وفق الخطة الموضوعة وليست هناك مشاكل في تنفيذه.

في غضون ذلك، وصل مئات المقاتلين الأكراد خلال الأيام الأخيرة إلى محافظة دير الزور لدعم قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في شن هجوم جديد ضد تنظيم داعش في آخر جيب يسيطر عليه في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول كردي أمس.