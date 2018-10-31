السعودية تعفي الدول الأقل نمواً من ديون بـ6 مليارات دولار

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن مجلس الوزراء السعودي إعفاء الدول الأقل نمواً من ديون فاقت قيمتها 6 مليارات دولار، مؤكداً تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية.

ويأتي قرار مجلس الوزراء أمس استمراراً لأداء السعودية لدورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد مجلس الوزراء السعودي تعاون المملكة مع المجتمع الدولي لتحقيق خير البشرية فيما أشار وزير الإعلام د.عواد بن صالح العواد، عقب الجلسة إلى دعم المملكة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.

على صعيد آخر، رحّب مجلس الوزراء السعودي بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف تسعة أسماء لأفراد مرتبطين بحركة طالبان الأفغانية، من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون.