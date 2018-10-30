النائب العام السعودي يلتقي نظيره في إسطنبول لبحث مقتل خاشقجي

المصدر: إسطنبول - وكالات

في إطار التحقيقات حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، التقى النائب العام السعودي، سعود المعجب، النائب العام لمدينة إسطنبول عرفان فيدان.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن تبادل المعلومات بين النائب العام السعودي ونظيره التركي في قضية خاشقجي سيكون مفيداً.

يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أكد في وقت سابق أن التحقيقات في مقتل خاشقجي «تستغرق وقتاً»، مشيراً إلى أن «الحقائق تتكشف مع سير التحقيقات».

وجاءت تصريحات الجبير خلال كلمته في المنتدى الـ14 لـ«مؤتمر حوار المنامة 2018»، السبت الماضي، إذ قال إن جهات إنفاذ القانون السعودية في تركيا تعمل مع نظيراتها التركية في التحقيق بمقتل خاشقجي.

وأضاف أن «هناك تحقيقات مستمرة في السعودية وتركيا بشأن القضية، ويومياً هناك أدلة جديدة نرصدها»، مشيراً إلى «أشخاص تجاوزوا صلاحياتهم في قضية خاشقجي». من جهة ثانية أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي لم يؤثر في التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين المنتظرة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال بيسكوف إن قضية مقتل خاشقجي لم تؤثر بأي شكل من الأشكال​​​ على الزيارة، ونحن أعلنّا عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن التحضيرات جارية.

ودعت الرئاسة الروسية، الخميس الماضي، إلى الاعتماد على معلومات رسمية موثوق بها في التعامل مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.