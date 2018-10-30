ولادة وشيكة للحكومة اللبنانية الجديدة

المصدر: بيروت - وكالات

ألمح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى أن انفراجة ربما تكون وشيكة في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة فبعد أكثر من 4 أشهر من التأخير و«المناكفات» والخلافات حول الحقائب وتوزيع الحصص بين الأحزاب في لبنان، يبدو أن الحكومة ستبصر النور أخيراً.

وأكد بري تفاؤله بانفراجة وشيكة في ولادة الحكومة التي تعثرت لأشهر.

كما أتى إعلان حزب القوات اللبنانية قبوله المشاركة بالحكومة رغم ما سماه الظلم اللاحق به ليضيف «جرعة» أخرى من التفاؤل بقرب ولادة الحكومة العتيدة.

وأعلن حزب القوات اللبنانية أنه سينضم إلى حكومة وحدة وطنية جديدة برئاسة سعد الحريري رغم تعرضه «للظلم» في المناصب الوزارية مما يشير لتمهيد الطريق أمام التوصل لاتفاق على حكومة جديدة.