المصدر: الساحل الغربي ـ علي جعبور

كشف تقرير حقوقي لمكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، عن تسجيل أكثر من 713 حالة انتهاك، ما بين قتل وإصابة لمواطنين مدنيين، جراء الغام ميليشيا الحوثي التي زرعتها في المحافظة. ووثق التقرير خلال الفترة من مارس 2016 - سبتمبر 2018 نحو 183 حالة قتل.

وأوضح التقرير أن الجوف احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد ضحايا الألغام، وتركزت حقول الألغام في مديريات، خب والشعف، المتون، والحزم، والمصلوب، والغيل.

ولفت التقرير إلى أن المدنيين هم أكثر المستهدفين من هذه الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي حيث قتل وأصيب العشرات من النساء والأطفال، إضافة إلى أنها تسببت في عدم عودة الكثير من الأسر إلى منازلها بسبب حقول الألغام العشوائية التي زرعتها ميليشيا الحوثي.