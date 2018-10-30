المصدر: الرياض- وكالات

أكد الناطق باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي أن ميليشيا الحوثي تحارب التعليم في اليمن، وتخطف المعلمين ومديري المدارس وتجند الأطفال.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي، أمس: إن «ميليشيا الحوثي غيرت المناهج الدراسية المعتمدة من الحكومة اليمنية»، فيما أشار إلى أن قيادة القوات المشتركة مستمرة في العمليات الإنسانية باليمن، وأن التحالف أسقط مواد غذائية على 4 مناطق في مديرية عبس باليمن.

وأكد التحالف، في بيان، استمرار منح التصاريح للسفن المتوجهة للموانئ اليمنية، موضحاً أن «6 سفن بميناء الحديدة اليمني، و4 سفن تنتظر الدخول». وكشف أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية بلغ 205 صواريخ، مشيراً إلى أن قوات التحالف استهدفت مخزن أسلحة تابعاً للحوثيين في محافظة حجة.