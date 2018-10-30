تكليف أحمد سالم ولد البشير بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة

المصدر: نواكشوط- د.ب.أ

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، ظهر أمس، أحمد سالم ولد البشير بتشكيل الحكومة.

ويأتي تعيين ولد البشير بعد استقالة حكومة رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين.

ومن المتوقع أن يبدأ ولد البشير، وهو وزير سابق للنفط والمعادن والطاقة ومدير عام حالي لشركة المناجم والصناعة، كبرى شركات البلاد، مشاورات لتشكيل الحكومة.

وتأتي استقالة الحكومة بعد الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية التي جرت الشهر الماضي.

ومن المتوقع تكليف الحكومة الحالية بتسيير الأعمال في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة،بحسب وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة.

يشار إلى أن أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا قد اعلنت فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية التي جرت الشهر الماضي.