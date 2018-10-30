فشل المشاريع الصغيرة.. أزمة تميم الجديدة

المصدر: عواصم - وكالات

تعاني قطر من التداعيات الاقتصادية للمقاطعة العربية بسبب سياستها الداعمة للإرهاب، حيث ان محاولات النظـام القطري للتحايل على الركود الاقتصادي باءت بالفشل الذريــع، آخر هذه المحاولات كــانت زعـم حاشية تميم تقديم تسهيـلات للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة.

تعقيدات

وواجهت هذه المشروعات إجراءات معقدة ما أفضى إلى تعزيز الأزمة وانهيار أحلام الشباب المكافح، حيث فوجئ المشاركون بارتفاع أسعار المحال التجارية، الأمــر الذي أدى إلى تهــاوي أحلامهم وخسارة أموالهم، حيث وصلت قيمة الإيجار الشهري إلى 30 ألف في مشروع لن يدر 7 آلاف ريال.

كساد حالة

وساعد الكساد الضخم بسبب الأزمة الاقتصادية في زيادة ديون أصحاب المشاريع وأصبحوا يخشون من الملاحقات الشرطية وفوائد البنوك المرتفعة، بعد عدم تحقيق المشاريع سوى لـ15 في المئة من الأرباح المتوقعة.