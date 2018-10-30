بغداد تحذر من حسابات مزيفة لمسؤولين في «تويتر»

المصدر: بغداد-وكالات

بعد توجّه المسؤولين العراقيين بكثافة نحو مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مواقفهم وآرائهم، حذر مركز عراقي رقمي، مستخدمي هذه المواقع، وخاصة فيسبوك وتويتر، من الصفحات والحسابات المزيفة لمسؤولين تسلموا مناصبهم في حكومة عادل عبد المهدي الجديدة.

وأوضح المركز أن فريق الرصد التابع له، لاحظ ظهور صفحات وهمية عدة بأسماء الوزراء الجدد، بعد ساعات من تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في 25 من الشهر الحالي، ما يعني أن هنالك منهجية واضحة لدى جهات معيّنة لتسويق ونشر الأخبار المضللة. ودعا إلى الانتباه إلى هذه الظاهرة قبل أن تزداد أعداد المعجبين بهذه الصفحات، ويكون تأثيرها أقوى ونتائجها سلبية ومؤثرة في الرأي العام.

وطالب المركز، الوزراء والمسؤولين، في تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، بضرورة اتباع الطرق الصحيحة لتوثيق حساباتهم، ودعا المستخدمين العراقيين إلى ضرورة التمييز بين الصفحات الكاذبة والحقيقية، وامتلاك الحس النقدي الذي يستطيعون من خلاله التمييز بين الصفحات، بحسب قوله.

وأشار المركز إلى أن صفحات ومواقع المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قامت بتغيير الصورة الرسمية لها.