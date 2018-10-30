مئات الأردنيين يتدفقون إلى سوريا

المصدر: عواصم - وكالات

تدفق المئات من الأردنيين إلى دمشق للمرة الأولى منذ سنوات للسياحة والتجارة، بعد إعادة فتح معبر جابر-نصيب الحدودي. وأعيد فتح الحدود أمام الأفراد والبضائع في منتصف أكتوبر، وهو ما أعاد الحركة على طريق كانت تمر عليه تجارة بمليارات الدولارات إلى المنطقة.

وقال محمود نصار (62 عاما) وهو مهندس طيران من مدينة الرمثا بشمال الأردن «أتيت إلى سوريا في أول يوم فُتحت فيه الحدود. وهذه هي ثاني مرة أجيء فيها إلى هنا». وأضاف نصار، الذي عبر إلى سوريا بسيارة ومعه والده وابنه، «هذه زيارة سياحة وتوق إلى (دمشق)... الطريق آمن ولم تكن هناك أي مشكلة». واستعادت قوات الحكومة السورية السيطرة على منطقة الحدود مع الأردن من قبضة المعارضة المسلحة في يوليو خلال حملة عسكرية بدعم روسي.