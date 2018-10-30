المالكي: ميليشيات الحوثي الإرهابية تعبث بالتعليم في اليمن وتروج للطائفية

المصدر: وام

أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن جهود قيادة قوات التحالف مستمرة ومتناغمة مع الجهات الحكومية اليمنية في عمليات الانقاذ وإنشاء مراكز للإيواء وتقديم المساعدات للمتضررين في محافظة المهرة مشدد على أن الميليشيا الحوثية التابعة لإيران تعبث بالتعليم في اليمن وتروج للطائفية في المناهج الدراسية.

وأوضح المالكي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالعاصمة الرياض أن رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك تفقد محافظة المهرة في الفترة القريبة الماضية مع الفريق المختص من قيادة القوات المشتركة واطلع على الجهود التي قدمتها القيادة للتخفيف من آثار الإعصار الذي تضررت منه المحافظة.

و أشار إلى إعلان الدكتور عبدالله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية منحة مالية مناصفة مقدارها 70 مليون دولار لدعم رواتب المعلمين في اليمن الشقيق مؤكدا أن الدعم السعودي الإماراتي يستفيد منه أكثر من 135 ألفا من الكوادر التعليمية في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرت الانقلابيين .

وعن الانتهاكات الحوثية لفت إلى العبث الذي تمارسه ميليشيا الحوثي التابعة لإيران في اليمن على نطاق واسع و في جوانب عدة لعل أبرزها قطاع التعليم باليمن عبر الترويج للطائفية في المناهج الدراسية .

وسلط الضوء على ما تسببت به مليشيا الحوثي الإرهابية من حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم ودفعهم لميدان الحرب إلى جانب مواصلتها زرع الألغام في مواقع مختلفة ومتفرقة و كثيرة لاسيما بين المناطق التي يقطنها المدنيون ضاربة بالأعراف الدولية والقوانين والأنظمة الإنسانية عرض الحائط بتعنت وإهمال وتجاهل سافر.

وحول سير الأعمال الإنسانية نوه إلى أن عدد التصاريح من 26 مارس 2015 إلى 29 أكتوبر 2018 التي قدمت من قيادة القوات المشتركة للتحالف بلغ 33.339 تصريحا .

وتطرق إلى الموقف العملياتي العسكري و أكد استمرار العمليات التعرضية الهجومية في محافظة صعدة ومثلها على جبال عمار و جبل حمر الصيد في محور البقع ما أسفر عن السيطرة على الجبلين بدعم من قوات التحالف.

و أشار إلى المواطنين اليمنيين الذين استشهدوا جراء انفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي في جبهة المهاشمة و الخنجر فيما واصل الفريق الهندسي في محور باب المندب في جبهة حزيرة التابع للواء قيادة المنطقة الكشف عن الألغام المزروعة.

و استعرض بعض العمليات التي شهدت استهداف مواقع عسكرية للانقلابيين مثل استهداف عربة إطلاق صواريخ في محافظة الجوف بمديرية برط العنان ومهاجمة نفق لتخزين الصواريخ ومخزن صواريخ ومستودع أسلحة في محافظة عمران بمديرية حرب سفيان فيما جرى استهداف مستودع أسلحة في محافظة مأرب بمديرية صرواح بينما تمت مهاجمة مخزن أسلحة في محافظة حجة بمديرية حرض وعلى غرار ذلك جاء استهداف إمدادات للميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة بمديرية الدريهمي و مهاجمة عناصر مقاتلة حوثية وعربة ذخيرة في محافظة صعدة بمديرية كتاف والبقع.