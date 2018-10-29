عرض عسكري احتفاءً بتخرج الدفعة 2 من شرطة الدوريات

المصدر: تعز - البيان

أقيم أمس في معسكر قوات النجدة في محافظة تعز عرض عسكري ومهارات قتالية؛ بمناسبة تخرج الدفعة الثانية من شرطة الدوريات وأمن الطرق في محافظة تعز، وشهد الحفل عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية، وممثلين عن السلطة المحلية بالمحافظة. وأشاد وكيل المحافظة للدفاع والأمن اللواء عبد الكريم الصبري بجهود قيادة شرطة الدوريات وأمن الطرق على جهودها المبذولة والمستمرة في تطوير هذا الكيان العسكري الذي يعد الجهاز الأمثل في الإعداد والجاهزية من بين مجموعة من الكيانات العسكرية في المحافظة، وكما أشاد الصبري بأداء الجنود ومهاراتهم والروح المعنوية العالية التي برزت أثناء العرض.