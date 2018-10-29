ليبيا تقاطع بطولة الدوحة للرماية بسبب دعم قطر للإرهاب

المصدر: طرابلس - وكالات

أعلن الاتحاد الليبي العام للرماية مقاطعته البطولة العربية الرابعة عشرة للرماية، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل بسبب دعم النظام القطري للإرهاب في ليبيا.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للرماية عادل قريش في رسالة لرئيس الاتحاد العربي: «لا يخفى عن سيادتكم أنه ومنذ ما يزيد على أربع سنوات وأكثر قد عانت فيها لعبة الرماية في بلدي ليبيا من ظروف قاهرة بسبب تدهور الوضع الأمني والاقتصادي نتيجة الحرب الدائرة، والتي كانت بدعم وتمويل من النظام القطري بالأدلة الدامغة».

وأضاف قريش: «هذا النظام يراهن هذه الأيام على طي صفحة دعمه للإرهاب بفعل النسيان أو القيام بأدوار أخرى لجذب الأنظار إليه وتغيير الصورة الذهنية عنه، وهو ما كان إذ هداه مستشاروه إلى الرجوع من بوابة الرياضة باعتبارها الأشهر والأقدر على لفت الأنظار وإشغال الناس عن بشاعة جرائم النظام القطري».