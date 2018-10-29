هزيمة إخوان موريتانيا في معقلهم

المصدر: نواكشوط - وكالات

أعلن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، عن حسم نتائج المجلس البلدي لمقاطعة «الميناء» بنواكشوط، في الانتخابات البلدية المعادة بموجب قرار من المحكمة العليا. وأظهرت نتائج الاقتراع، التي أعلن عنها الحزب الحاكم تقدمه بفارق 210 أصوات، بحصوله على 6442 صوتاً، مقابل 6232 صوتاً لحزب «تواصل» الإخواني المدعوم من قطر.

وكانت المحكمة العليا قررت في 4 أكتوبر إعادة الانتخابات البلدية التي أجريت سبتمبر الماضي، في كل من مقاطعتي «الميناء» و«عرفات» معقلي جماعة الإخوان الإرهابية بولاية نواكشوط، بعد قبول طعن الحزب الحاكم على النتائج، إثر ما وصفه بلجوء الإخوان إلى التزوير. ويشكل فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بالمجلس البلدي لـمقاطعة «الميناء» هزيمة مدوية لإخوان موريتانيا، الذين كانوا أعلنوا فوزهم سابقاً على الحزب الحاكم، بهذه المقاطعة.

وفي سياق متصل، أعلن حزب «تواصل» فوزه بالمجلس البلدي لمقاطعة «عرفات»، خلال الانتخابات البلدية المعادة أيضاً، على الرغم من أن التوقعات كانت تشير إلى هزيمته في هذه المقاطعة، واتهم أنصار الحزب الحاكم، عناصر الإخوان بارتكاب بعض «الخروقات» خلال عملية الاقتراع، من خلال ممارسة «الدعاية الانتخابية» بشكل غير قانوني داخل مراكز الاقتراع، واللجوء إلى ما وصفوه بـ«أسلوب المضايقة والترهيب ضد الناخبين».