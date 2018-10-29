الرئيس المصري يبدأ زيارة إلى ألمانيا

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، زيارة إلى ألمانيا تستمر أربعة أيام. ومن المقرر أن يشارك الرئيس المصري خلال الزيارة في القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا، في إطار مجموعة العشرين التي دعت إليها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وصرّح الناطق باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن السيسي سيلقي كلمة خلال أعمال القمة المصغرة تتناول رؤية مصر في دفع وتعزيز جهود التنمية في إفريقيا.

كما تتضمن الزيارة عقد قمة بين السيسي وميركل لبحث التعاون الثنائي، وجهود مكافحة الإرهاب، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، إضافة إلى تنسيق المواقف بشأن مواجهة الدول الداعمة للإرهاب؛ فضلاً عن لقاءات أخرى ثنائية مع كبار المسؤولين والسياسيين الألمان. ويرافق السيسي، خلال الزيارة، وفد وزاري يضم وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الكهرباء محمد شاكر، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، ووزير التجارة والصناعة عمرو نصار.