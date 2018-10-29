المصدر: بغداد - البيان

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، من قتل 3 إرهابيين من تنظيم داعش الإرهابي في ناحية الرشاد التابعة لمحافظة كركوك. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان، إن قطعات الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية ومن خلال متابعة تحركات عناصر داعش الإرهابية نصبت كميناً محكماً على أحد الطرق التي يسلكها الإرهابيون في قرية العطشانة بناحية الرشاد، وتمكنت من قتل 3 إرهابيين.

كما نعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، منتسبين اثنين قتلا خلال تأديتهما الواجب في منطقة تلال حمرين، بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، وهما «الرائد حسين محمد عبيد، والمنتسب الشرطي عبد الله كاظم جاسم، اللذين قتلا خلال تأديتهما الواجب ضمن القرى القريبة من تلال حمرين».