بوتفليقة مرشّحاً للانتخابات الرئاسية في الجزائر 2019

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أمس، أنّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيكون مرشّح الجبهة إلى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل 2019، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال ولد عباس، خلال إشرافه على تنصيب محمد بوعبد الله، رئيساً جديداً للكتلة البرلمانية للحزب في المجلس الشعبي الوطني، إنّ بوتفليقة هو رئيس الجمهورية ورئيس الحزب، مضيفاً أنّ حزب جبهة التحرير الوطني ليس له مرشح آخر لرئاسيات 2019 سوى الرئيس بوتفليقة.

وأوضح ولد عبّاس أن هذا الترشيح هو مطلب جميع كوادر ومناضلي جبهة التحرير الوطني عبر الوطن. وقال رئيس مكتب ولد عباس نذير بولقرون إنّ اللجنة المركزية للحزب ستجتمع قريباً لتثبيت هذا القرار.