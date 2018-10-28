يوسف بن علوي: لسنا وسطاء لكننا نساعد على التقارب

المصدر: المنامة - وكالات

قال وزير الشؤون الخارجية العُماني يوسف بن علوي، إن بلاده ليست وسيطاً بين الفلسطينيين وإسرائيل، لكنها تقدم أفكاراً لمساعدة الطرفين على التقارب.

وأكد في كلمته، خلال فعاليات مؤتمر «حوار المنامة»، أن دور سلطنة عُمان الرئيسي في السلام الإسرائيلي الفلسطيني يتوقف على ما تقوم به الإدارة الأميركية ضمن إطار ما أسماه الرئيس الأميركي دونالد ترامب «صفقة القرن». وأضاف، إن الزمن الآن أصبح مناسباً للتفكير بجدية للتخلص من المشكلات التي لا تسمح لدول المنطقة بالتطوّر الذي تستحقه.

وأشار وزير الشؤون الخارجية بسلطنة عُمان إلى أن القضية الفلسطينية هي أساس جميع المشكلات التي حصلت خلال النصف الأخير من القرن الماضي. وشدد على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مطلب استراتيجي وبدونها لا يمكن تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط مطلقاً.