الصفدي: نريد شرق أوسط بلا نزاعات

المصدر: المنامة - وكالات

أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن استمرار النزاعات في منطقة الشرق الأوسط يحرمها من الاستقرار والتقدم. وقال الصفدي، لدى كلمته، السبت، خلال فعاليات مؤتمر «حوار المنامة» الـ14 للأمن الإقليمي: «نريد شرق أوسط بلا نزاعات يفتح فرصاً أكبر لشبابه، فالنزاعات تحرمنا من حقنا في التقدم».

وأشار إلى أن النزاع العربي الإسرائيلي لطالما كان وسيبقى النزاع الأساسي في المنطقة، مؤكداً أن الحل الأمثل له هو حل الدولتين.

وأضاف، إن «من حق الفلسطينيين دولة مستقلة يتمتعون فيها بحريتهم، تكون فيها القدس الشرقية مدينة سلام بدلاً من منطقة ساخنة مليئة بالنزاعات». وتابع قائلاً: «إن لم نؤمّن للفلسطينيين دولة مستقلة فإن النزاع سيستمر وسيصبح الانفجار قريباً».