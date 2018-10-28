الإمارات وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

المصدر: المنامة - وام

شارك وفد وزارة الدفاع برئاسة وكيل وزارة الدفاع مطر سالم الظاهري في فعاليات منتدى «حوار المنامة ،»2018 الذي ينعقد في العاصمة البحرينية المنامة، وعلى هامش المنتدى التقى وكيل وزارة الدفاع توبياس إلوود وزير الدولة لشؤون المحاربين القدامى النائب في البرلمان البريطاني.

ويعقد حوار المنامة سنوياً ويجمع عشرات الشخصيات الأمنية والعسكرية والسياسية والمفكرين الاستراتيجيين من آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية وأميركا الاتينية وأوروبا لتبادل وجهات النظر ل إزاء التحديات الأمنية.

وسلطت الجلسات العامة للمنتدى الضوء على مناقشة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، والعاقات المتحولة والنظام الشرق ل أوسطي الناشئ، والصراع والدبلوماسية في الشرق الأوسط، وتثبيت الاستقرار وإعادة الإعمار في الشرق الأوسط، والأمن والتنافس في منطقة القرن الأفريقي.

ويناقش المشاركون في جلسات الحوار الخاصة التحديث والتصنيع الدفاعي في الشرق الأوسط، وأمن باب المندب، والطاقة النووية وعدم انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والمصالح المشتركة بين آسيا والشرق الأوسط. وعلى هامش المنتدى التقى مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، توبياس إلوود وزير الدولة لشؤون المحاربين القدامى النائب في البرلمان البريطاني.

وجرى خال ل اللقاء بحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الإمارات وبريطانيا في المجال الدفاعي، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والوفد المرافق للوزير البريطاني.