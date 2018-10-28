السفير السعودي في المنامة: النظام القطري ماضٍ في غيِّه

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

وصف سفير المملكة العربية السعودية في مملكة البحرين، عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ، فجور الإعلام القطري فيما يتعلق بترويج الشائعات عن المواطن جمال خاشقجي، بأنه محاولة للنيل من السعودية، مضيفاً: «هي محاولات متكررة باءت بالفشل، وما كانوا يتمنونه خاب». وأوضح آل الشيخ في تصريحات لـ «البيان» أنّ الشعب القطري كان وسيظل جزءاً من المنظومة الخليجية والعربية، إلّا أنّ على النظام القطري إعادة النظر جيداً في سلوكياته، والتوقّف عن التدخل في شؤون جيرانه بتصرفات وضعته في عزلة غير مسبوقة، مشيراً إلى أنّ السياسات القطرية الراهنة لا يمكن أن تلقى قبولاً من أحد، لأنها تقوم على تصدير الفوضى والنزاعات والأزمات وافتعال المشكلات بطرق تقوم على أهداف لا تخرج عن الإضرار بجيرانها.

وأضاف آل الشيخ: «النظام القطري يسير في طريق غي، وليس إصلاح، ومتى ما ظلوا على هذا النهج فنحن بدورنا ثابتون على نهجنا ومواقفنا ومطالبنا، التي تمثل الإطار العريض المحافظ، والضامن للأمن السيادي لأوطاننا، من العبث القطري غير المبرر».

وأبدى السفير السعودي عدم تفاؤله من المرحلة المقبلة فيما يخص العلاقة الخليجية مع قطر، مردفاً: «الدولة التي ترتهن قراراتها السيادية للأجنبي بمعزل عن قادتها، وعن أبناء شعبها، لا يمكن أن تتلمس أو تتوقع لها خيراً، أو تغيراً إيجابياً، والنظام القطري سائر على هذا النهج، ومستمر عليه، وكل المؤشرات الراهنة تؤكد ذلك».