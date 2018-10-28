المصدر: الرباط - وكالات

أنقذت البحرية المغربية 308 مهاجرين، بينهم 187 يتحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن 16 مركباً مطاطياً واجهتها صعوبات في سواحل المملكة المتوسطية والأطلسية شمالاً، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، فجر أمس.

وقال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة الناظور عمر ناجي، إن جثتي مهاجرين مغربيين لفظهما البحر نقلتا إلى مستشفى المدينة، لكن مصدراً من السلطات المحلية أكد عدم تسجيل أية وفاة، على إثر عمليات الإنقاذ التي جرت ليل الخميس الجمعة ونهار الجمعة.

ووصل أكثر من 43 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية السنة، منهم أكثر من 38 ألفاً عبر طريق البحر، بينما لقي 362 حتفهم غرقاً أو اعتبروا مفقودين، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.