إشادات أممية بمساعدات الإمارات و«الهلال» يفكّ العزلة عن قرى يمنية

المصدر: عدن - وكالات

ثمّن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيت المساعدات الاقتصادية الإماراتية في سبيل دعم الاقتصاد اليمني. وقال إن إصلاح الاقتصاد اليمني يمثل أولوية في مواجهة خطر المجاعة التي يواجهها اليمنيون، كما أشاد بالمساعدات المالية السعودية في مواجهة الفقر.

وأعرب غريفيت عن تفاؤله بتحقيق خرق في جدار الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أنه سيُطلع مجلس الأمن الدولي في 16 نوفمبر المقبل على مواعيد المشاورات اليمنية المرتقبة. بالتزامن، بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، فتح عدد من الطرق المتضررة والمغلقة في 7 قرى بمديرية المكلا، بعد أن جرفتها الأمطار والسيول جراء إعصار لبان الذي ضرب حضرموت أخيراً، وعزل هذه القرى التي يسكنها قرابة 3 آلاف نسمة.

ميدانياً، فرّت ميليشيا الحوثي من المعارك في الحديدة، وتحصّنت بمنازل المدنيين، واستخدمتهم دروعاً بشرية، فيما استهدفت مقاتلات التحالف بست غارات جوية معسكراً تدريبياً سرياً للحوثيين.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

ـــ إشادة أممية بجهود الإمارات في دعم الاقتصاد اليمني