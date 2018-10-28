الأحوال الجوية توقف الملاحة في ميناءين كويتيين

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أمس، توقف حركة الملاحة البحرية في ميناءي الشويخ والدوحة مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المؤسسة قولها إن عمليات دخول وخروج السفن في ميناءي الشويخ والدوحة توقفت السبت في تمام الساعة الواحدة ظهراً بسبب سوء الطقس، إذ تزيد سرعة الرياح عن 35 ميلاً في الساعة وتنخفض معها الرؤية الأفقية لأقل من ميل بحري.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت، أول من أمس، توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة عند الساعة 10.14 صباحاً بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني إن البلاد تتأثر حالياً بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومتراً في الساعة، مثيرة للغبار وتقلّ معها الرؤية الأفقية إلى أقل من ألف متر على بعض المناطق، وقد تتجاوز الأمواج البحرية سبع أقدام.