تجدد اشتباكات مخيم «المية ومية» في لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

تجددت الاشتباكات، أمس، بين حركتي «فتح» و«أنصار الله» في مخيم «المية ومية» للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية أن «اشتباكات عنيفة تدور في مخيم المية ومية، وأن هناك هجوماً واسعاً على أحد معاقل «أنصار الله» في المخيم، وتسمع أصوات الرصاص وانفجار القذائف في أجواء مدينة صيدا جنوبي لبنان».

وكانت الاشتباكات قد اندلعت عصر الخميس الماضي، في مخيم «المية ومية» بين «فتح» و«أنصار الله» وأدت إلى سقوط قتيل من قوات الأمن الوطني الفلسطيني، وأربعة جرحى من بينهم جنديان للجيش اللبناني. كما تسببت الاشتباكات بشل الحياة في مدينة صيدا، فيما أقفلت معظم المدارس والجامعات أبوابها في المدينة، أمس، بسبب الوضع الأمني في المخيّم.