مجلس الصحفيين في أذربيجان يدعو إلى التصدي للهجمة المغرضة على السعودية

المصدر: وام

دعا مجلس الصحفيين في أذربيجان إلى توحيد الجهود الإعلامية في الدول الإسلامية لمواجهة الهجمة على الإسلام والمسلمين، وخاصة الهجمة المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.

وأكد أن الاتهامات الباطلة التي تحاول بعض وسائل الإعلام ترويجها ما هي إلا جزء من مؤامرة ومحاولة رخيصة وفاشلة لإضعاف الأمة الإسلامية والضغط على المملكة.

جاء ذلك خلال استقبال مجلس الصحفيين في أذربيجان في العاصمة باكو اليوم أعضاء وفد اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي "يونا".

ودعا أفلاطون أماسوف، رئيس مجلس الصحفيين عضو مجلس النواب في أذربيجان، الصحافة ووسائل الإعلام العربية والإسلامية إلى تحري الدقة والموضوعية، مؤكدا أهمية التعاون بين وكالات الأنباء في الدول الإسلامية لخدمة العالم الإسلامي وقضاياه المتعددة.

وقدم رئيس مجلس الصحفيين في أذربيجان خلال الاستقبال شرحاً عن المجلس ودوره في خدمة الصحافة والصحفيين.

من جانبه، أشاد زايد عبدالله، المدير المساعد لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي، بالمبادرات التي تقدمها أذربيجان لخدمة القضايا الإسلامية ودعم التعاون الإسلامي المشترك.