الكويت توقف حركة الملاحة البحرية في ميناءين بسبب الأحوال الجوية

المصدر: (د ب أ)

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم السبت توقف حركة الملاحة البحرية في مينائي الشويخ والدوحة مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن المؤسسة قولها إن عمليات دخول وخروج السفن في مينائي الشويخ والدوحة توقفت اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهراً بسبب سوء الطقس إذ تزيد سرعة الرياح عن 35 ميلاً في الساعة وتنخفض معها الرؤية الأفقية لأقل من ميل بحري.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية أعلنت يوم أمس الجمعة توقف حركة الملاحة البحرية في ميناء الشعيبة عند الساعة 14ر10 صباحا بسبب سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني إن البلاد تتأثر حالياً بنشاط في الرياح الشمالية الغربية تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وتقل معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق وقد تتجاوز الأمواج البحرية سبعة أقدام.