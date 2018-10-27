المدينة المنورة تستضيف مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي غدا

المصدر: وام

تنطلق غداً أعمال مؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الـ 23 بتنظيم من المجمع التابع لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ولمدة خمسة أيام بمشاركة عدد من العلماء والفقهاء والأكاديميين والمتخصصين من 46 دولة ويتضمن أكثر من 50 بحثاً وورقة عمل و16 جلسة علمية.

وأوضح مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي أن المؤتمر يتناول ستة مواضيع تشمل زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي والمفطرات في مجال التداوي وختان الإناث في المنظور الإسلامي والإجراءات الفكرية والعملية لمواجهة التطرف والإرهاب في شتى الميادين والمجالات والمزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي وأثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين.