قابوس يبحث مع نتنياهو سبل الدفع بعملية السلام

المصدر: مسقط ـ وكالات

استقبل جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أمس، في بيت البركة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تمّ بحث السبل الكفيلة بالدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط، ومناقشة بعض القضايا التي تحظى بالاهتمام المشترك، وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويأتي ذلك بعد أيام من استقبال السلطان قابوس الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية التي تربط الجانبين، والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العُماني والفلسطيني الشقيقين. وغادر أبو مازن السلطنة بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام.