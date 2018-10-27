5 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

المصدر: غزة، رام الله - وكالات

استشهد خمسة فلسطينيين برصاص الاحتلال، في مواجهات مسيرات العودة، أمس، شرق جباليا بقطاع غزة. وأعلنت مصادر طبية، أنّ الشبان الأربعة استشهدوا برصاص أطلقه جنود الاحتلال أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.

وأصيب عشرات المتظاهرين بالاختناق من جراء الغاز المسيل للدموع، كما أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي تجاه المشاركين في الاحتجاجات.

وأعلن الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة، استشهاد الأربعة برصاص الاحتلال خلال الاحتجاجات. وقال القدرة: «استشهد محمد خالد محمود عبد النبي «27 عاماً» شرق مخيم جباليا ونصار إياد ابو تيم «19 عاماً» شرق خان يونس، وأحمد سعيد أبو لبدة «22 عاماً» شرق خان يونس، وعايش غسان شعت «23 عاماً» شرق خان يونس.

وأوضح القدرة، أنّ هناك 170 إصابة وصلت للمستشفيات معظمها بالرصاص الحي من المناطق الشرقية لقطاع غزة. وأشار إلى مقتل جبر أبو هميسة «27 عاماً» جراء حادث عرضي شرق البريج. وقال شهود إن أبو هميسة قضى اثر انفجار عبوة يدوية كانت مع احد المواطنين عن طريق الخطأ.

وأكّد شهود عيان، أنّ قناصة الاحتلال فتحوا النار بشكل مباشرة على المتظاهرين الذين غيروا اتجاه المواجهات التي كانت شرق خزاعة باتجاه بوابة أبو ريدة. إلى ذلك، قالت مصادر فلسطينية، إنّ فلسطينياً استشهد وأصيب عدد آخر بجروح في رام الله في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر، أنّ فلسطينياً استشهد متأثراً بإصابته بجروح خطيرة خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية المزرعة الغربية في رام الله. وأضافت المصادر، أن ثمانية شبان آخرين أصيبوا خلال نفس المواجهات برصاص الاحتلال أحدهم حالته حرجة.