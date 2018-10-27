المعهد الملكي الأردني: شيخ الأزهر الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي

المصدر: ■ عمّان ـ وكالات

تصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي، وفقاً لتقرير المعهد الملكي الأردني السنوي، وسط مجموعة من القادة والمفكرين في العالم.

وشملت القائمة 50 شخصية وصفتهم بأنهم الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي، منهم الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والشيخ عبدالله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم ومجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

كما ضمَّت قائمة الشخصيات الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي، محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في أبوظبي، والشيخ عبدالرحمن السديس إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس شؤون الحرمين الشريفين، والدكتور أسامة الأزهري مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، وذلك لدور المرجعيات الدينية في نشر فكر الاعتدال ومحاربة التطرّف.