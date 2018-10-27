المصدر: الموصل - د.ب.أ

أعلن مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، أمس، اعتقال 28 مشتبهاً بهم إثر عملية تفتيش ومداهمة جنوب الموصل. وقال الرائد حمزة توفيق، إن القوات الأمنية اعتقلت 28 مشتبهاً بهم على خلفية تفجير في ناحية القيارة جنوب الموصل، راح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى الأسبوع الماضي.

وأوضح أن القوات الأمنية داهمت أوكار تنظيم داعش القديمة بعد غلق منافذ الناحية، وشنت حملة مداهمة وتفتيش أسفرت عن اعتقالهم والعثور على أسلحة كاتمة للصوت وعبوات ناسفة. وأشار إلى أن العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية وبالتعاون مع سكان الناحية. وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عملية اختطاف وقتل وتفجيرات.