قتيل وجرحى باشتباكات في مخيم بلبنان

المصدر: بيروت - وكالات

قتل شخص وأصيب أربعة آخرون بينهم عسكريان اثنان في الجيش اللبناني، في الاشتباكات التي اندلعت في مخيم «المية ومية» للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وذكرت «وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية» أن شخصاً من عناصر الأمن الفلسطيني قتل في اشتباكات مخيم المية ومية، وجُرح اثنان آخران مساء أول من أمس في الاشتباكات، أحدهما عنصر في حركة فتح والثاني مدني. وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان، إنها تشيد بالجهود المبذولة لوقف الاشتباكات، وتدعو الطرفين إلى التقيد بوقف إطلاق النار، لما فيه مصلحة أبناء المخيم.

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، إغلاق المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني في صيدا، بسبب الوضع الأمني في المخيم. وأعلنت إدارات فروع كليات الجامعة اللبنانية في صيدا تعليق الدروس، الجمعة، بسبب الأوضاع الأمنية في مخيم المية ومية. واندلعت عصر الخميس اشتباكات مسلحة في مخيم اللاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان، واستخدم الجانبان الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية في الاشتباكات، وفق الوكالة.