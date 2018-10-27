أزمة ليبيا على طاولة إيطالية بحضور السراج وسلامة

المصدر: بنغازي - وكالات

اقترح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، انتخاب رئيس مؤقت للبلاد في حال تعثر تشكيل مجلس رئاسي جديد. ويتزامن مقترح صالح مع زيارة يقوم بها رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، إلى إيطاليا، سيلتقي خلالها رئيس وزرائها جوزيبي كونتي.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء الإيطالية، أن كونتي سيجتمع بعدها مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. كما كشفت أنه المتوقع أيضاً أن يزور خليفة حفتر روما في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

ويأتي كل هذا في إطار تحضير إيطاليا لمؤتمر حول ليبيا في باليرمو خلال نوفمبر المقبل. وكان رئيس الوزراء الإيطالي قد أعلن سابقاً أن هذا المؤتمر سيؤكد على الدعم القوي والتضامن من طرف المجتمع الدولي للعملية السياسية.