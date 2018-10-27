وفاة شخص وإنقاذ 49 آخرين في تبوك

المصدر: الرياض - وكالات

شهدت منطقة تبوك شمال السعودية، أمطاراً غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وأدى ذلك إلى وفاة شخص، فيما تم إنقاذ العشرات، حيث تمكن رجال الدفاع المدني من إنقاذ 49 شخصاً في كافة أرجاء المنطقة، وقد شارك في عملية الإنقاذ الطيران العمودي بالقاعدة الجوية.

وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أنّ فرق البحث والإنقاذ التابعة للدفاع المدني بمنطقة تبوك وبمشاركة قاعدة الملك فيصل الجوية بالشمالية الغربية، تمكنت من إنقاذ 49 شخصاً احتجزتهم السيول جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على مواقع متفرقة من منطقة تبوك، وبلغ عدد الذين تم إنقاذهم في وادي السرو وشقري 26 شخصاً، وثمانية أشخاص في وادي عفال التابع لمحافظة ⁧البدع،⁩ كما نتج عن هطول الأمطار الغزيرة حالة وفاة واحدة وإصابة شخصين آخرين.

وأغلقت الأمطار الغزيرة، طريق تبوك - ضباء في منطقة الخريطة جراء تساقط الصخور، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية، وعلى الفور تواجدت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق التي قامت بتنظيم حركة عبور السيارات، فيما باشرت فرق الصيانة التابعة لفرع وزارة النقل بمنطقة تبوك الموقع لرفع الصخور المتساقطة على الطريق.

وشهدت منطقة تبوك أمطاراً غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على مركز شقري التابع لمدينة تبوك شملت راس الخريطة والعلو وروافة والخبرة والابيضات والرتامة.

وتابع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، الحالة المطرية منذ بدايتها والتي عمت معظم أرجاء المنطقة، موجّهاً الإدارات الحكومية المعنية بتنفيذ الخطط الاحترازية لمواجهة هذه الحالات.