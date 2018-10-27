المصدر: الموصل - د.ب.أ

أعدم تنظيم داعش خمسة مدنيين بعد اختطافهم قرب الحدود السورية غرب الموصل. وقال النقيب علاء البياتي من أمن محافظة نينوى، إن «تنظيم داعش نفذ حكم الإعدام بحق خمسة مدنيين، بعد اختطافهم من منازلهم في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية في قضاء البعاج الحدودي غرب الموصل، على خلفية تعاونهم مع القوات الأمنية العراقية». وأشار إلى أن القوات العراقية انتشرت على الحدود بعد الحادث بحثاً عن المتسللين.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، لاسيّما القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر من تنظيم داعش إلى مدن المحافظة لتنفيذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين،على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في بلاده.