«إخوان» تونس يضغطون لطمس معالم التنظيم السرّي

المصدر: تونس - وكالات

كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس، أمس، أن حركة «النهضة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، تمارس ضغوطاً متزايدة على الأمن والقضاء، لطمس حقيقة وجود تنظيمها السري. جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة المستقلة التي تضم محامين ونشطاء معنيين بالكشف عن حقيقة اغتيال السياسيين بلعيد والبراهمي في 2013.

وقال البيان، إن «النهضة» تمارس ضغوطاً متزايدة على وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، من أجل طمس المعطيات التي تفيد بوجود تنظيم سري للحركة. والجهاز السري للحركة الإخوانية هو بمثابة جناح عسكري سري مهمته القيام بالعمليات الإرهابية وتصفية الخصوم السياسيين، وسبق وأن تم كشفه وإثبات التهمة عليه في محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في عام 1991.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن «النهضة» تتدخل أيضاً في القضاء ومنظومة العدالة، بقصد إخفاء حقيقة المراسلات السرية التي كانت تربط عدداً من الإرهابيين بقيادات الحركة. وفي وقت سابق، وجهت الهيئة اتهامات مباشرة لرئيس كتلة الحركة الإخوانية داخل البرلمان نور الدين البحيري بالوقوف وراء تجنيد عدد من القضاة لخدمة أجندات غير بريئة.