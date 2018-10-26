العراق يوقف تصدير نفط كركوك إلى إيران

المصدر: وكالات

قال مصدران على دراية بعمليات تصدير النفط العراقي اليوم الجمعة، إن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران، في نوفمبر ، امتثالاً لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة.

وأبلغ المصدران، أن العراق يصدّر حالياً ما يقل عن 30 ألف برميل يومياً من خام كركوك إلى إيران، بواسطة الشاحنات.

وأضافا أن الحكومة الاتحادية العراقية السابقة، توصلت لاتفاق في منتصف أكتوبر مع حكومة إقليم كردستان، لاستئناف تصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي عبر المنطقة الكردية. مشيران إلى أن الاتفاق يخضع لموافقة نهائية من رئيس الوزراء العراقي المعين حديثاً ووزير النفط.