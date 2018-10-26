استشهاد 5 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شمال غزة

المصدر: (أ ف ب)

استشهد 5 فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في مواجهات اندلعت إثر تظاهرات "مسيرات العودة" الجمعة قرب السياج الحدودي الفاصل مع اسرائيل في شمال قطاع غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة.

وكان أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس أكد "استشاهد الشاب محمد خالد عبد النبي (27 عاما) برصاصة في الرأس اطلقها جنود الاحتلال الاسرائيلي أثناء مشاركته بمسيرات العودة شرق جباليا" ونقل الى مستشفى الشفاء بغزة.

وأوضح القدرة أن "عشرات المتظاهرين "أصيبوا بعوارض الاختناق بالغاز (المسيل للدموع) أو بالرصاص الحي الذي أطلقه جيش الاحتلال تجاه المشاركين في مسيرات العودة السلمية".

وبعد الظهر، تجمع آلاف الفلسطينيين في مخيمات "مسيرات العودة" الخمسة المقامة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة استجابة لدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم هذه الاحتجاجات.

وأشعل عدد من المتظاهرين اطارات سيارات قرب الحدود.