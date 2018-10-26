الجبير: كلمة ولي العهد تأكيد لقوّة المملكة

المصدر: دبي - البيان

أشاد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بكلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمر الاستثمار، مهنئاً إياه بنجاح المؤتمر، معتبراً كلمة الأمير محمد بن سلمان تأكيداً على قوة الاقتصاد السعودي والاستمرارية في محاربة الإرهاب.

وعلى صفحته الرسمية في «تويتر» كتب الجبير «حديث سيدي ولي العهد بمنتدى مستقبل الاستثمار أكد قوة اقتصادنا واستمرارية مشاريعنا الكبرى وعزمنا المستمر على محاربة التطرف والإرهاب، وفتح أبواب الطموح لشعوب منطقتنا من أجل مستقبل زاهر».

وأضاف «أهنئ سمو سيدي ولي العهد بنجاح مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والذي شهد حضوراً عالمياً كبيراً ومميزاً».

وأكد الجبير «ثقة سيدي ولي العهد بأبناء وبنات وطننا كبيرة، ويبادله شعب المملكة العربية السعودية الحب والثقة».