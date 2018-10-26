المصدر: القاهرة- محمد خالد

اتخذت الحكومة المصرية وسائل متعدّدة لمواجهة الزيادة السكانية في البلاد، من بينها الإجراءات التحفيزية للأسر الصغيرة، وهو ما كشفه المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات إعلامية له مؤخراً، حيث أعلن عن «حوافز للأسر التي تنجب طفلين فقط»، من دون أن يُحدد طبيعة تلك الحوافز، وما إن كانت حوافز مادية أو تسهيلات تشجيعية أخرى في التعليم والصحة وخلافه.

وأطلقت الحكومة المصرية، وتحديداً في مايو الماضي، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، حملة «كفاية 2» لتشجيع الأسر على تحديد النسل والاكتفاء بطفلين فقط. وهي الحملة التي شهدت تضامن وتأييد الكثيرين معها في المحافظات المصرية المختلفة. بينما قال مصدر حكومي لـ «البيان» من القاهرة، إن الحكومة المصرية بصدد إطلاق حملة دعائية كبرى، توعوية وتثقيفية للمصريين كافة، تفند الأفكار الخاطئة المنتشرة التي تسبب الزيادة السكانية بشكل أو بآخر، من أجل تشجيع المواطنين على الاكتفاء بطفلين فقط، لمواجهة التداعيات الخطيرة التي تسفر عن الزيادة السكانية على ذلك النحو.

وأشار المصدر إلى أن هناك تنسيقاً مع البرلمان من أجل الاتفاق على استراتيجية شاملة لمواجهة الزيادة السكانية، والتنبيه بمخاطرها على المجتمع المصري.

ارتفاع قياسي

إحصاءات وزارة الصحة المصرية، تؤكد أن متوسط معدل الإنجاب للسيدة المصرية الواحدة يصل إلى 3.5 أطفال، وأن العام الجاري شهد ارتفاعاً قياسياً في معدل الكثافة السكانية بنسبة 5 %، مع تزايد عدد السكان داخل مصر ليصل إلى 5.97 ملايين نسمة. ولعل ذلك ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته في الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، إلى دق ناقوس الخطر بشأن تداعيات الزيادة السكانية، والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية في ذلك الإطار، وقال إنه «إذا استمر هذا الوضع لن يكون هناك أمل أو تحسن للواقع، وإن أي إنجاز سيهدر ويختفى مما يتطلب فهم ووعي المصريين والجيش والشرطة وأجهزة الدولة والجامعات والرأي العام».

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية كذلك في إطار محاولة الحد من الزيادة السكانية، ما أقرته وزارة التضامن الاجتماعي وفق تصريحات أحمد لطيف مدير العمليات ببرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بوزارة التضامن، فيما يتعلق بدعم طفلين فقط للأسرة الواحدة ضمن برنامج تكافل وكرامة للأسر الأكثر احتياجاً.

خطورة المشكلة

وعلى صعيد البرلمان، كشف النائب البرلماني محمد أبو حامد، وهو وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالمجلس، عن أن اللجنة بصدد التوسّع في مناقشة تلك الظاهرة ووضع أسس وسبل تجاوزها، وذلك خلال دور الانعقاد الحالي، مشيراً إلى ضرورة الانتباه لخطورة تلك المشكلة التي لا تقل عن خطر الإرهاب وتداعياته الخطيرة على المجتمع المصري، بما يتطلب تضافر الجهود كافة من أجل الحد من الزيادة السكانية.

وانتشرت شائعات في شهر يونيو الماضي مفادها أن الدولة المصرية بصدد فرض غرامات وعقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين، إلا أن مركز معلومات مجلس الوزراء، نفى ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بنية وزارة التضامن الاجتماعي فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج «كفاية 2» التابع للوزارة وتنجب أكثر من طفلين، وذلك في بيان صادر عن المركز.