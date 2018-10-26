اختتام التمرين السعودي البحريني المشترك «جسر 19»

المصدر: المنامة - بنا

شهد المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد العام لقوة دفاع البحرين، أمس، المرحلة الختامية للتمرين البحري الثنائي المشترك «جسر 19»، الذي نفذه سلاح البحرية الملكي البحريني والأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بقادة السفن وقادة المجموعات وجميع المشاركين بالأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية المشاركين في التمرين، ونقل للجميع تحيات وتقدير ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، كما أعرب لهم عن خالص تقديره على مشاركتهم في هذا التمرين المهم وهو تمرين من سلسلة تمارين استمرت أكثر من 18 عاماً، متمنياً لهم التوفيق والنجاح والاستمرار في رفع الكفاءة القتالية للقوات البحرية والأسلحة البحرية والقوات الخاصة.

وأعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن شكره وتقديره للجهود الطيبة للأشقاء بالأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية بالمملكة العربية السعودية والتي امتزجت جهودهم الأخوية مع أشقائهم بسلاح البحرية الملكي البحريني، وذلك في تعاون وتشارك فريد في إدارة وتنفيذ العمليات البحرية المشتركة التي بإذن الله تعالى أصبحت سداً قوياً منيعاً في وجه كل التحديات المحدقة بأمن واستقرار منطقتنا.

وعي التهديدات

وأضاف أن «التهديدات التي تواجه المنطقة نحن على وعيٍ بحجمها ونحن إن شاء الله قادرون على مواجهة هذه التهديدات، كما أن منطقتنا وبسبب الثروة الموجودة فيها فإن الخطوط البحرية تحتاج إلى قوات بحرية مجهّزة ومدربة تدريباً عالياً، وفي أحيان كثيرة نضطر للقيام ببعض الواجبات الأخرى التي هي أقل من مستوى واجبات الأسلحة البحرية، حيث إن في العديد من النشاطات الدولية قد يفرض علينا في ذلك الشأن نوعاً من التدريب الخاص أو التجهيز الخاص أو المعدات الخاصة وهي عادةً ما تكون من واجبات خفر السواحل أو الحدود»، وأضاف «دائماً نحقق مستوى من الاحترافية في مواجهة عمليات التهريب، فالعدو اليوم يحاربنا بالتهريب ويحاربنا بالإعلام ويحاربنا بالمخدرات ويحاربنا بوسائل كثيرة ونحن في مملكة البحرين عانينا من عمليات التهريب وتمكنا بحول الله من ضبط وإحباط الكثير منها».

تمرين الجسر

وأشاد بما وصل إليه تمرين «جسر» الذي دائماً ما يحقق تطوراً وتقدماً في أسلوب القيادة والسيطرة فيه وشكل التطبيقات، إضافة إلى عدد القطع البحرية المشاركة فيه من الجانبين التي تتمتع بقدرات عسكرية حديثة، مؤكداً أن التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، السعودية والبحرين، يرتكز على أسس قديمة وراسخة وقطع مراحل كبيرة تحقق خلالها الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، مبيناً أن مملكة البحرين وبتوجيهات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تدعم كل أنواع التعاون المشترك مع الأشقاء في دول المجلس.

وأثنى القائد العام لقوة دفاع البحرين على المستوى الطيب الذي وصل إليه التمرين البحري الثنائي «جسر 19» وما لمسه من روح التآخي والتعاون بين المشاركين في التمرين وبما شاهده من مستوى قيادي متميز وأداء عالٍ أثناء تنفيذ المهام القيادية والقتالية المختلفة، الذي عكس الصورة الجلية عن مدى التطور الذي وصلت إليه القوات المشاركة في التمرين.

سلسلة مشتركة

وحول مجريات التمرين أوضح قائد إحدى السفن البحرية السعودية، بأن هذا التمرين يعتبر تمريناً ضمن سلسلة التمارين المشتركة والمختلطة بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني الذي يهدف إلى رفع الجاهزية والاستعداد القتالي لأطقم السفن لمواجهة التهديدات في المنطقة، كما أنه يعزز روح الترابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

وقال أحد ضباط سلاح البحرية الملكي البحريني بأن تمرين «جسر 19» يعتبر من أقوى التمارين البحرية المشتركة سواء من حيث مستوى وحجم المشاركة ومعدات القتال المستخدمة وتكمن أهميته في توحيد المفاهيم القتالية التي بدورها تخلق قوى بحرية موحدة، وبحمد الله تحققت الأهداف المرجوة من هذا التمرين وبنتائج متميزة.