المصدر: القاهرة- وكالات

قالت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة، إن الاحتلال يسيطر على ما يزيد على 80 بالمئة من مياه الفلسطينيين ويحرمهم من استخدامها، إلى جانب السيطرة على نحو 64 بالمئة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية مناطق «ج».

وأضافت الأتيرة لدى مشاركتها بأعمال الدورة الـ30 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في القاهرة «إن الحروب المتكررة والاعتداءات اليومية على قطاع غزة وما يصاحب ذلك من تدمير للأرض الزراعية وإضرار بالمحاصيل والغطاء النباتي يعصف بجودة التربة في فلسطين، ويؤدي دون شك إلى تدهورها وتدني جودتها ويقلل من قدرتها على الإنتاج».

وأوضحت، أن الوضع البيئي في فلسطين يحتل اهتماماً كبيراً في ظل الممارسات الإسرائيلية بحق الأرض الفلسطينية كالتجريف وقلع الأشجار وقطعها وحرق المحاصيل وتهريب النفايات الخطرة ودفنها في الأراضي الفلسطينية، والتخلص من مخلفات المستوطنات السائلة والصلبة في الأراضي الزراعية الفلسطينية المحيطة وفي مزارع الفلسطينيين وعلى أطراف مدنهم وقراهم، مشيرة إلى التوسّع غير المسبوق والمتسارع في رقعة الاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وإطلاق حكومة الاحتلال العنان لقطعان المستوطنين للاستيلاء ووضع اليد على أراضي الفلسطينيين.

وحذرت من خطورة ما يقوم به الاحتلال على الوضع البيئي الفلسطيني، والذي لا يتوانى في التدمير والسيطرة والتوسع الاستيطاني الذي يستهدف الأرض والإنسان.