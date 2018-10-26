«ماريان» الفرنسية: قطر تمارس تضليلاً إعلامياً لإجهاض قضية العمال

المصدر: باريس- وكالات

انتقدت مجلة «ماريان» الفرنسية، تقريراً مصوراً بثته النسخة الفرنسية لشبكة «AJ+»القطرية، حول أوضاع العمال الأجانب بالدوحة.

وأوضحت «ماريان» أن «الشبكة القطرية تمارس تضليلاً إعلامياً لطمس وإجهاض التنديد الواسع حول قضية العمال المهاجرين، وذلك بأساليب دعائية زائفة لصالح الدوحة». وتحت عنوان «عندما تحول AJ+ تحقيق حياة العمال في قطر إلى كليب دعائي»، أشارت المجلة الفرنسية إلى أن الشبكة القطرية، زعمت إجراء تحقيق استقصائي حول أوضاع العمال الأجانب في قطر، إلا أن ذلك الفيديو تحول إلى دعاية ترويجية مضللة لصالح لقطر، بدلاً من الكشف عن الحقيقة. وشبكة AJ+، هي إحدى أذرع مجموعة قنوات الجزيرة، وهي مجرد أداة من أدوات قطر الناعمة في فرنسا، التي تسيء استغلالها، بحسب المجلة.

رسائل تشويه

وأوضحت المجلة أن النسخة الفرنسية لتلك الخدمة الرقمية القطرية، التي انطلقت في فرنسا نهاية العام الماضي، تبث الرسائل القطرية لغسل عقول الشباب، كما تعد أحد أذرعها في فرنسا لنسف وتشويه صورة معارضي النظام القطري، سواء كانوا شخصيات أو دولاً. وتابعت أنه في المقابل تلتزم تلك الوسيلة الصمت إذا ما مس الأمر سمعة قطر، بل تبث رسائل تضليل لحماية تنظيم الحمدين.

تضليل إعلامي

وأغفلت الشبكة القطرية مأساة هؤلاء العمال المقهورين الذين يعملون تحت ظروف صعبة، ويعانون منذ سنوات مع حرمانهم من رواتبهم، كما أغفلت مئات الوفيات بينهم، والذين راحوا ضحية الإهمال القطري.

كما تجاهلت تنديدات المنظمات الحقوقية بأوضاع العمال في مواقع البناء لتنظيم نهائيات مباريات كأس العالم 2022.

سخرة وعبودية

وأضافت مجلة ماريان الفرنسية أنه: وبالمقابل، عرضت الشبكة مقطعاً تضليلياً مدته 9 دقائق، مدعية أنها تتقصى حقيقة أوضاع العمال، حيث سرد جهوداً مزعومة للدوحة في تحقيق الرخاء للعمال الأجانب، لكن هناك تقارير عن أن المنظمات الحقوقية، بينها منظمة «شيربا»، ومقرها باريس، قامت بمقاضاة السلطات القطرية، واتهمتها بالسخرة والعبودية.ولفتت المجلة إلى أن الفيديو أيضاً أغفل وفاة العامل النيبالي (23 عاماً)، الذي توفي أغسطس الماضي خلال عمله في موقع بناء أحد الملاعب.