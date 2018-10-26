السعودية محرّك النمو الأساسي وعمود الاستقرار في المنطقة

المصدر: الرياض - بنا

أكد الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة، سفير البحرين لدى المملكة العربية السعودية، أن المملكة هي محرك النمو الأساسي لهذه المنطقة، وعمود الاستقرار فيها، بنتائج زيارة ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى الرياض، ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد السفير أن زيارة الأمير سلمان كانت ناجحة ومثمرة لما يخدم مصالح البلدين الشقيقين. وأوضح أن حضور الأمير سلمان منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018» في الرياض والمشاركة الفاعلة في أعماله تعكس طبيعة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكداً أن مداخلة ولي العهد جاءت شاملة وواضحة، واتسمت بدقة الطرح وواقعية المعلومة وبلغة رقمية دقيقة.

أصداء إيجابية

وأشار الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة إلى أن مداخلة ولي العهد تركت أثراً عميقاً وأصداء إيجابية في نفوس المشاركين والمتلقين والحضور، وعكست صورة مشرقة للاقتصاد البحريني وقدرته على التطور والنمو المتسارع. وأوضح السفير البحريني في الرياض أن كلمة ولي العهد أعطت صورة متفائلة جداً بالمستقبل القريب لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسائر دول المنطقة، حيث أشار إلى أن أي نجاح في المملكة العربية السعودية يعم المنطقة كلها، لأن المملكة هي محرك النمو الأساسي لهذه المنطقة وعمود الاستقرار فيها، ومن هنا جاءت دعوته إلى الاستثمار في السعودية، لأنه يمثل استثماراً في البحرين.